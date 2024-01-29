أخطر 13 يوما في توقعات عبير فؤاد.. حرب ووباء وتحذير للأزواج

أمل كبير نعيشه في العام الجديد، بعدما كان العام المنصرم مليئا بالكوارث والحروب والأوبئة المستمرة في الانتشار، فماذا تحمل لنا هذه السنة؟ 13 يوما تكشفها خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تعد مؤشرا لأحداث أو مشكلات يمكن أن يشهدها العالم على مدار العام كله، حتى شهر نوفمبر المقبل.

أخطر 13 يوما في العام الجديد

13 يوما تعني تقريبا أسبوعين، تتوزع على شهور السنة حتى نوفمبر المقبل، حذرت منها عبير فؤاد، مستندة لحركة النجوم والكواكب في تعريفها لأخطر 13 يوما العام الحالي، وحظ الأبراج وهي بالترتيب كالتالي:

- اليوم الأول منذ 21 يناير، ويمكن أن يستمر تأثيره حتى 20 سبتمبر، ويعد من من أخطر الأيام، ففيه يدخل بلوتو لبرج الدلو، ما يمكن أن يؤدي لتحولات كبيرة في العالم، وبعض النزاعات الثورية في عدة دول، وهو ما رأيناه بالفعل يحدث في أمريكا من نزاعات بسبب ولاية تكساس الأمريكية.

- طاقة تمرد وثورات، في دولة إفريقية، من المتوقع حدوثها يوم 14 فبراير، لاقتران كوكب المريخ مع بلوتو في برج الدلو.

- خسوف قمر يوم 25 مارس، يشكل أحد الأيام التي حذرت منها عبير فؤاد، ينتج عنه موجة برد شديدة، وأزمات كبيرة في عدد من الدول، وسقوط عدد كبير من الوفيات.

حظ الأبراج.. ماذا يحدث في العالم بعد أبريل؟

- كسوف الشمس الكلي في 8 أبريل، ينذر بقيام حرب بين الشرق والغرب، وتحالف آسيوي واشتعال أزمات اقتصادية في أوروبا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا.

- في يوم 21 أبريل، تطور في الصراع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الوحشية الحالية التي بشنها على قطاع غزة.

- في ذات الشهر يوم 29 أبريل، يقترب كوكب المريخ مع نبتون ما قد يشير لحدوث أزمات في أحد مناطق إفريقيا.

- يوم 15 يوليو، يحدث اقتران كوكب المريخ مع أورانوس في برج الثور، ما يؤدي لحدوث طاقة عنيفة.

- قد يشهد الصعيد العالمي الاقتصادي والبيئي أزمات كبيرة في الفترة بين 19 أغسطس و24 ديسمبر.

- ينذر يوم 18 سبتمبر، بحرب في إفريقيا أو الشرق الأوسط أو روسيا وأوكرانيا، مع انتشار فيروسات تستهدف الكبد.

- كسوف 2 أكتوبر، فقد حذرت منه عبير فؤاد، متوقعة احتمالية حدوث عنف في إحدى الدول العربية، وأزمات بالولايات المتحدة، وانتشار وباء يصيب الماشية.

- مع انتقال كوكب بلوتو إلى برج الدلو يوم 2 نوفمبر، قد تحدث اضطرابات غير متوقعة على الصعيد العالمي.

- قالت خبيرة الأبراج إنه يمكن حدوث توتر وعنف في بعض الدول على السلطة في 3 نوفمبر، بسبب تنافر بين كوكب المريخ مع بلوتو.

- حذرات عبير فؤاد الأزواج من نوبات الغيرة في شهري مارس وأبريل، والتي يمكن أن تحدث في هذا العام، بينما سيحظون بشهور مليئة بالحب وهادئة بعيدة عن المشكلات باقي العام.