فاكهة بـ10 جنيهات.. قشرها يحميك من أخطر الأمراض

البرتقال يصنف من الفواكه الشتوية الأساسية التي يتناولها الأشخاص في كل منزل، نظرا للفوائد العديدة التي يحتوي عليها وتكون سببا رئيسيا في الوقاية من نزلات البرد وتعزيز الجهاز المناعي، وربما يجهل الكثيرون أن قشر البرتقال أيضا يحتوي على منافع صحية هائلة لأنه يحتوي على ألياف تكون أكثر 4 مرات من الموجودة في الثمرة نفسها وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

فوائد قشر البرتقال

يحمي قشر البرتقال من الإصابة بأمراض خطيرة من أبرزها مرض السرطان، وذلك لأنه يحتوي على مادة الفلافونويدات وهى موجودة بكثرة في مكونات، إذ يساعد فيتامين سي في العمل بكفاءة، لذلك فهو يقلل من فرص الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية التي تعتبر من أخطر أنواع السرطانات الجلدية، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد والرئة.

لم تقتصر الفوائد التي يقوم بها قشر البرتقال عند هذا الحد، ولكنه أيضا يساعد على التخفيف من التهاب الشعب الهوائية الذي يكون مؤلما جدا، خاصة في الشتاء ويصعب التعامل معه، لكن من خلال شرب قشر البرتقال المنقوع في ماء دافئ، يساعد ذلك على تخفيف حدة الأعراض، كما أنه يحمي من التهابات اللثة.

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن البرتقال من الفواكه التي تحمي من الإصابة بنزلات البرد وكما أنه يحسن من أداء الجهاز المناعي وأيضا يقلل التوتر، لأنه يعتبر من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على السكر الطبيعي الذي يعد غذاء ووقودا للمخ مثل فاكهة الفراولة والكيوي والليمون.

وجاءت من ضمن الفوائد التي يحتوي عليها البرتقال أنه غني بالعديد من الألياف الغذائية التي تعمل على تعزيز المناعة وأيضا تقلل من الحساسية والإمساك، بالإضافة إلى أنه يقلل من ارتفاع السكر والدهون بعد الوجبات، لذلك يجب على الأشخاص الحرص على تناوله بشكل يومي، وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مضيفا أنه يحمي من الإصابة بأمراض القلب وكذلك ارتفاع ضغط الدم لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي.

فئات ممنوعة من تناول البرتقال

وعلى الرغم من هذه الفوائد التي يحتوي عليها قشر البرتقال وأيضا البرتقال إلا أن هناك بعض الفئات التي تكون ممنوعة من تناوله بشكل مفرط والتي منها الحوامل وهن من الفئات الأكثر عرضة لحدوث ضغط على المعدة عند تناوله بشكل مفرط باعتباره أنه من الحمضيات، وفقا لما ذكره الدكتور محمد الحوفي استشاري التغذية العلاجية، مشيرا إلى أن من ضمن هؤلاء الفئات، هم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة وأيضا الأشخاص الذين يعانوا من التهاب الفم أو قرح الفم.