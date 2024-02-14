عزت إبراهيم: زيارة أردوغان محطة تاريخية في العلاقات بين مصر وتركيا

قال الكاتب الصحفي الدكتور عزت إبراهيم، إن زيارة الرئيس التركي رجي طيب أردوغان اليوم للقاهرة، محطة تاريخية مهمة في العلاقات بين مصر وتركيا بعد أكثر من 11 عاما من التوتر بين البلدين، مشيرا إلى أن اليوم هو عملية تصفية المشكلات وإعادة بناء العلاقات على أسس جديدة، في ظل أوضاع إقليمية بالغة التوتر.

زيارة الرئيس التركي أردوغان للقاهرة

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج «ملف اليوم»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك رغبة حقيقية من الطرفين في تعميق العلاقات الثنائية على كل المستويات، وهو ما عبر عنه اليوم، توقيع الاتفاقية الخاصة بمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

اتفاقية مجلس التعاون الإستراتيجي بين البلدين

وأشار، إلى أن الاتفاقية تنص على عقد هذا المجلس بالتناوب كل عامين بين القاهرة وأنقرة، وأيضا سوف يترأس الرئيسان المصري والتركي، الاجتماعات المقبلة في شهر أبريل في أنقرة، وهذا دلالة على أن هناك رغبة حقيقية في المضي قدمًا في رفع مستوى العلاقات بين البلدين.

وأكمل: «ستُدرس هذه الملفات خلال الشهرين القادمين قبل زيارة السيسي المرتقبة والتي قال عنها الرئيس التركي أردوغان، إنها ستمثل تحولا كبيرا في العلاقات الثنائية بين البلدين».