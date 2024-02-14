أستاذ علاقات دولية: زيارة أردوغان ستؤسس واقعا جديدا بين مصر وتركيا

قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس التركي أردوغان اليوم للقاهرة، تاريخية، لأنها ستؤسس واقعا جديدا في العلاقات المصرية- التركية، لخدمة مصالح البلدين ومصالح المنطقة العربية الشرق أوسطية بأكملها، باعتبار أن هناك إرادة سياسة تركية مصرية، لإيجاد أفق سياسي جديد، وأفق اقتصادي، وتعاون عسكري، من خلال عقد الكثير من المناورات التي كانت متوقفة منذ أكثر من عقد من الزمن.

تنسيق بين الدولتين بشأن القضية الفلسطينية

وأضاف «حامد» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت لبرنامج «مساء dmc» المذاع على شاشة «dmc»، أن هناك تنسيقا بين الدولتين في الكثير من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، للسعي لوقف إطلاق النار الفوري، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضرورة العمل على كيفية إعادة إعمار القطاع مرة أخرى بعد وقف إطلاق النار.

الملف الليبي وملف شرق المتوسط

وتابع أن الملف الليبي الذي طُرح في المباحثات المصرية- التركية اليوم، هو لإيجاد تفهمات تُجدي بضرورة توحيد المؤسسات العسكرية، والسعي للتوزيع العادل للثروة، وإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتا إلى أن هذا الملف سينعكس بشكل كبير على ملف شرق المتوسط، باعتبار أن مصر من أكثر الدول التي لديها القدرة في أن تلعب دور الوساطة بين قبرص واليونان من ناحية وتركيا من ناحية أخرى، لتقسيم الحدود البحرية والاستفادة من الثروات.