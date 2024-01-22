مسجد الإمام الشافعي.. درة العمارة الإسلامية بالقاهرة

تحظى محافظة القاهرة بوجود عدد كبير من المساجد الآثرية وآل البيت، وتم استهداف تطويرها ومنها مسجد الإمام الشافعي والعمل على ترميمها، بناء على توجيهات القيادة السياسية بنهاية عام 2016، حيث يعد مسجد الإمام الشافعي علامة بارزة في مصر الإسلامية، ويرجع لصاحبه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب الشافعي القرشي، صاحب ثالث المذاهب الإسلامية.

وأشارت محافظة القاهرة في تقرير لها، إلى أن أعمال تطوير مسجد الإمام الشافعي، شهدت عدة نقاط منها ما يلي:

- بنى المسجد السلطان الكامل الأيوبي 1211م.

- بناء الواجهات بالحجر، وقبة المسجد كبيرة، وتعد من أجمل قباب مصر، خشبية ومكسوة بالرصاص، جدرانها من الداخل بالرخام، وفي جدرانها الشرقي 3 محاريب.

- ترميم الضريح والقبة الخارجية والأعمال الداخلية، شملت ترميم الأخشاب الملونة، والتكسيات الرخامية الملونة، وترميم الأسقف والتبليط.

- ترميم التوابيت الخشبية والمقصورات.

- صيانة الحفائر وتحديث نظام الإنارة، وإضافة لوح توضيحية.

- إجراء توثيق شامل للمبنى وتفاصيله الزخرفية.

الوصول إلى مسجد الشافعي

- يوجد المسجد في منطقة الإمام الشافعى، ويجري الوصول إليه من ميدان السيدة عائشة.

- يضم اكبر أضرحة مصر، وتم إقامته تعظيما للإمام.

- يضم الضريح إلى جوار رفات الإمام الشافعي، رفات الأميرة شمسة زوجة صلاح الدين الأيوبي، ورفات العزيز عثمان بن صلاح الدين، كما يضم رفات والدة الملك الكامل.