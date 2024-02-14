وزارة الصحة في غزة تكشف تطورات الوضع بمجمع ناصر الطبي

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الوضع في مجمع ناصر الطبي كارثي، ويُثير القلق البالغ، مُشيرًا إلى أن «حالة من الذعر تنتاب المتواجدين فيه»، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء.

قوات الاحتلال طلبت من إدارة مجمع ناصر الطبي إجلاء ما تبقي من النازحين

وقال القدرة: «إن قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من إدارة مجمع ناصر الطبي إجلاء ما تبقي من النازحين»، مُضيفًا «أن أكثر من 1500 نازح لازالوا داخل مجمع ناصر الطبي».

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال 190 من مُوظفي مجمع ناصر الطبي و299 من أفراد أسرهم في الداخل، ولفت القدرة إلى أن 273 مريضًا بالمستشفى، لا يستطيعون الحركة و327 مرافقًا من ذويهم لازالوا مُتواجدين في أقسام مجمع ناصر الطبي.

ووفقًا للمتحدث، فإن المرضى في مجمع ناصر الطبي يشمل 18 مريضًا في العناية المركزة وثلاثة أطفال صغار في الحضانة، و35 مريضًا يخضعون للغسيل الكلوي.

قسم الطوارئ يفيض بمياه المجاري والصرف الصحي

وقال متحدث باسم الوزارة، إن قسم الطوارئ يفيض بمياه المجاري والصرف الصحي، وأن هناك حاجة إلى تنسيق صيانة الصرف الصحي، مُنوهًا بأن النفايات الطبية وغير الطبية، تتراكم في العنابر وساحات المستشفى، ما يُهدد بكارثة صحية، وذكر في السياق أن العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية بدأ، مُشيرًا إلى أنها يُمكن أن تشتغل لـ72 ساعة على أقصى حد.

وكشف عن نقص في الأغذية للموظفين والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية للعناية المركزة والجراحة والرعاية الطارئة والحضانات.

وواصل القدرة: «نتيجة لعدم تشغيل صهاريج تخزين المياه وعدم صيانتها، هناك نقص حاد في مياه الشرب ومياه الصرف الصحي وغسيل الكلى»، مُطالبًا جميع المنظمات الدولية بأن تتخذ إجراءات فورية لحماية مجمع ناصر الطبي والأشخاص الموجودين فيه، وتوفير الغذاء والحليب المُجفف والأدوية والوقود.