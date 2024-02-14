صافرات الإنذار تدوي في مستوطنتي عسقلان وزيكيم بغلاف غزة كتب: يارا أشرف 09:15 م | الأربعاء 14 فبراير 2024 صورة أرشيفية لمدينة عسقلان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنتي عسقلان وزيكيم بغلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مستشار الأمن القومي الأمريكي: نأمل التوصل إلى هدنة 6 أسابيع في غزة مسلم: مصر وقطر تضغطان على «حماس» وإسرائيل للتوصل إلى هدنة في غزة عماد الدين حسين: التعاون المصري التركي يخفف جموح التطرف الإسرائيلي في غزة «التجمع»: زيارة أردوغان إلى مصر مهمة في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة غزة القاهرة الإخبارية عسقلان زيكيم بقلم يارا أشرف