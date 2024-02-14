عاجل.. تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات.. وهذا موقف القاهرة والجيزة

تتعرض المحافظات خلال الساعات المقبلة، إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية لذا يبحث المواطنون عن حقيقة تعطيل الدراسة غدا في القاهرة والمحافظات، بعد إعلان بعض المحافظات تعطيل الدراسة بها، نظرا لسوء الأحوال الجوية والرياح المتوقعة.

وأعلنت عدة محافظات رسميا موقفها من تعطيل الدراسة غدا أو استمرار العمل بشكل طبيعي دون توقف.

موقف تعطيل الدراسة غدا في القاهرة والمحافظات

وحول حقيقة تعطيل الدراسة غدا في القاهرة والمحافظات، صرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه لا تعطيل للدراسة في المحافظة غدا، مشيرا إلى أن الأحوال الجوية مستقرة حتى الآن.

وصرح مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بعدم تعطيل الدراسة غداً، مشيرا إلى أنه لم يصدر قرار تعطيل حتى الآن.

موقف البحيرة

وفي محافظة البحيرة، أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غدا في مدارس المحافظة، على أن يستثنى من هذا القرار القيادات وأطقم العمل.

مطروح تعطل الدراسة

وأصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بيان بتعطيل الدراسة غدا الخميس 15 فبراير، في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار غزيرة على المحافظة.

الإسكندرية تعطل الدراسة غدا

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الخميس 15 فبراير في المحافظة، وذلك لكل من الطلاب والمعلمين وذلك بعد تعرض المحافظة إلى أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية والتي تستمر حتى حتى يوم الجمعة المقبل 16 فبراير.

كفر الشيخ تعطل الدراسة

وقرّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة، غداً الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

موقف القاهرة

وأعلنت قبل قليل محافظة القاهرة استمرار الدراسة غداً، على أن تستقبل المدارس الطلاب على مدار اليوم في موعدهم المحدد.