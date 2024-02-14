تعطيل الدراسة غداً في البحيرة لسوء الأحوال الجوية
كتب:
إحسان شعبان
10:39 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
تعطيل الدراسة غداً في البحيرة
قررت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون »بنطاق المحافظة .
وذكرت نائب محافظ البحيرة أن قرار تعطيل الدراسة غداً في البحيرة يستثنى منه القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .
وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن هذا القرار يأتي حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، إذ أن هناك توقعات من هيئة الارصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية .