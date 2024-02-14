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تعطيل الدراسة غداً في البحيرة لسوء الأحوال الجوية

كتب:

إحسان شعبان
10:39 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
تعطيل الدراسة غداً في البحيرة

تعطيل الدراسة غداً في البحيرة

قررت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون »بنطاق المحافظة .

وذكرت نائب محافظ البحيرة أن قرار تعطيل الدراسة غداً في البحيرة يستثنى منه القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن هذا القرار يأتي حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، إذ أن هناك توقعات من هيئة الارصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية .

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بقلم إحسان شعبان