تعطيل الدراسة غداً في البحيرة لسوء الأحوال الجوية

قررت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون »بنطاق المحافظة .

وذكرت نائب محافظ البحيرة أن قرار تعطيل الدراسة غداً في البحيرة يستثنى منه القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن هذا القرار يأتي حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، إذ أن هناك توقعات من هيئة الارصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية .