حقيقة تعطيل الدراسة غداً بمدراس كفر الشيخ: «مفيش قرار»

يتساءل كثيرون حول حقيقة تعطيل الدراسة غداً الأحد، في المدراس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن وجود طقس غير مستقر في معظم أنحاء البلاد، حيث حذرت من عاصفة ترابية بسبب نشاط رياح «الخماسين»، التي تهب على المحافظات، خاصةً المناطق الشمالية.

وتستعرض «الوطن» حقيقة تعطيل الدراسة غداً الأحد في المدراس بمحافظة كفر الشيخ، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

حقيقة تعطيل الدراسة: «مفيش قرار»

وأعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، عن حقيقة تعطيل الدراسة غداً الأحد في المدراس بالمحافظة، مؤكداً أنه لا صحة لتعطيل المدارس غداً، وأضاف أن الدراسة مستمرة كالمعتاد في كافة المدارس، سواء مدارس الفترة الواحدة أو الفترتين.

وقال «السماحي»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، إنه لن يتم تعطيل الدراسة، مشيراً إلى أن محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، لم يصدر قراراً بتعطيل الدراسة، وأنه شدد على وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب والتلاميذ خلال اليوم الدراسي.

إجراءات لحماية الطلاب في المدارس غداً الأحد

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المحافظة أن محافظ كفر الشيخ ناشد الطلاب والتلاميذ عدم المرور بجوار أعمدة الإنارة أو الأشجار، تفادياً لوقوع حوادث أثناء ذهابهم للمدارس، موضحاً أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حول حالة المرافق بكافة أنحاء المحافظة، ومن بينها المدارس.

متابعة الدراسة غداً الأحد في المدراس

وتابع المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ أنه جرى التشديد على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة متابعة الدراسة غداً الأحد بالمدارس، ومتابعة نسب حضور الطلاب، ونشر حقيقة تعطيل الدراسة غداً الأحد في المدراس بمحافظة كفر الشيخ، على الصفحة الرسمية، حتى لا يتغيب الطلاب، فضلاً عن متابعة حضور الطواقم الإدارية والمدرسين بالمدارس.

حالة طوارئ بمحافظة كفر الشيخ

كما أعلن «السماحي» عن رفع حالة الطوارئ بمحافظة كفر الشيخ، واستمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية لحالة الطقس أولاً بأول، فضلاً عن انتشار المعدات بالشوارع، لرفع مياه الأمطار حال تساقطها، وخاصة أمام المدارس، لتسيير حركة الطلاب، وأمام المجمعات الحكومية، لسهولة تحرك الموظفين والمواطنين.