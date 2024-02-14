وزير الاتصالات يترأس مائدة مستديرة حول الذكاء الاصطناعي في قمة الحكومات بدبي

ترأس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظيره الدكتور عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بالإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، مائدة مستديرة حول بناء أنظمة مسؤولة في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك في ختام مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات، والتي تستضيفها مدينة دبي.

وهدفت المائدة المستديرة إلى استشراف المستقبل الرقمي الآمن، وتبادل الأفكار والرؤى التي تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التطبيقات؛ وذلك بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين ومسؤولي القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وخبراء الذكاء الاصطناعي.

مناقشات المائدة المستديرة

وتناولت النقاشات؛ التقدم التكنولوجي السريع ودمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول وتحديد الآثار الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير سياسات وأطر عمل مسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأهمية توجيه صناع السياسات والقادة لتعزيز التطوير المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي وصياغة الأطر التنظيمية التي تستشرف أفضل مستقبل رقمي.

عقد لقاءات مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية

وفي سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت مجموعة من اللقاءات مع مسؤولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وعقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع هيلينا ليرش مديرة السياسة العامة العالمية في شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك»؛ تم خلاله استعراض خطط شركة تيك توك بمصر؛ وذلك بحضور فرح طوقان مديرة السياسة العامة للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كذلك بحث وزير الاتصالات مع خالد الجبالى رئيس شركة «ماستركارد» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس العمليات في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا وعدد من قيادات الشركة؛ خطة الشركة للتوسع في حجم أعمال مركزها بمصر لخدمات التعهيد.

وخلال اللقاء تم استعراض نموذج أكاديمية تدريب شركة ماستركارد التي يتم الاعداد لإطلاقها، والمنح الدراسية المختلفة التي تقدمها مؤسسة ماستركارد. كما تم مناقشة مشروعات الشركة في تطبيقات الحكومة الرقمية والمجالات المحتملة للتعاون.

كما التقى وزير الاتصالات مع مريم النعيمى مؤسسة ورئيسة مجموعة «تفاصيل»، وعدد من قيادات المجموعة الإماراتية المتخصصة في مجال تعهيد الأعمال التجارية؛ وناقش اللقاء خطط شركة «Tafaseel BPO» في مصر.

واختتم الدكتور عمرو طلعت لقاءاته بعقد اجتماع مع هشام فايد مدير شركة «دي إكس سي» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث بحث اللقاء خطط الشركة للتوسع في مصر والشرق الأوسط.