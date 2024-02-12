وزير الاتصالات يشارك في جلسة نقاشية ضمن فعاليات قمة الحكومات بدبي

شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان «كيف تطوع الحكومات التطور التكنولوجي في خدمة المجتمعات؟»، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي في الإمارات العربية المتحدة.

وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه الحكومات عند تبني تقنيات جديدة، مع الحرص على عدم ترك مجتمعاتها تتخلف عن ركب التقدم، وطرق إيجاد وتيرة متوازنة للتقدم التكنولوجي والاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيات الناشئة، والإجراءات التي يجب على الحكومات اتخاذها لتحقيق التوازن بين الضرورة الأخلاقية التي تعزز مشاركة جميع فئات المجتمع والحفاظ على قدرتها التنافسية تكنولوجياً في المشهد العالمي.

وشارك في الجلسة المهندس ماجد المسمار المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية فى الإمارات العربية المتحدة، والبروفسير مصطفى سيسية أستاذ التعلم الآلي في المعهد الأفريقي للعلوم والرياضيات. وأدار الجلسة الإعلامية إيمان لحرش.

استراتيجية مصر الرقمية

وفى كلمته خلال الجلسة، استعرض الدكتور عمرو طلعت تجربة مصر في تبنس التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمي؛ حيث أوضح أن منهجية عمل استراتيجية مصر الرقمية التي تم وضعها في 2018 تتبنى نهجا شاملا للمجتمع بأكمله لدفع التحول الرقمي في مصر؛ مشيرا إلى ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها للوصول إلى صورة رقمية متكاملة للمواطنين بما يساهم فى تقديم الخدمات لهم بشكل أفضل.

وأوضح، أنه تم إطلاق منصة الرقمية، والتي تضم قرابة 170 خدمة حكومية رقمية يتم إتاحتها لجميع المواطنين بيسر وسهولة عبر منافذ متعددة تشمل إلى جانب المنصة كل من تطبيق على الهاتف المحمول، ومكاتب البريد، ومركز اتصال؛ حيث يتم العمل على بناء منصة متكاملة الخدمات تشمل كافة قطاعات الدولة لتقديم خدمات تركز على المواطن.

وأشار «طلعت» إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقية في كل أنحاء الجمهورية؛ منوها إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشروع القومي حياة كريمة، من خلال تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتوصيل خدمات الانترنت فائق السرعة للقرى لخدمة نحو 60 مليون مواطن.

فعاليات القمة العالمية للحكومات

وعلى هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات؛ التقى «طلعت» مع بليس أجويرا إى أركاس نائب رئيس شركة جوجل للأبحاث والرئيس التنفيذى للتكنولوجيا المعنية بالمجتمع والتكنولوجيا، ومارتن روسكى مدير الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جوجل، حيث تم مناقشة مشروعات شركة جوجل فى مصر، كما تم تسليط الضوء على الخطط الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

ويشارك «طلعت»، ضمن وفد وزاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2024» التي تعقد في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء العالميين في المجالات المختلفة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة تطوير الأدوات والسياسات التي تُعد من ضرورات تشكيل الحكومات المستقبلية.