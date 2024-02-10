 وزير الاتصالات يبحث مع وزيرة الابتكار ببلغاريا فتح آفاق للتعاون

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ميلينا ستوتشيفا وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا، والوفد المرافق لها لمناقشة فتح آفاق للتعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى من أعمال لجنة التعاون المشترك بين مصر وبلغاريا، التي تعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين في القاهرة.

تطوير البنية التحتية الرقمية

خلال اللقاء، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه إلى دفع التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر وبلغاريا، فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على النحو الذي يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق التحول الرقمي وبناء القدرات، ودعم الابتكار الرقمي، وتعزيز البحث والتطوير فى التقنيات الناشئة، لافتا إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفرة في المهارات التقنية المؤهلة لتقديم خدمات التعهيد

أوضح الدكتور عمرو طلعت، أن مصر تعد أحد أهم المواقع الرائدة في مجال التعهيد حيث تحظى بوفرة في المهارات التقنية المؤهلة لتقديم خدمات التعهيد في مختلف التخصصات التكنولوجية لمختلف الأسواق حول العالم، مشيرا إلى أن هناك اهتمام بالتركيز على جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز لها فى مصر، لتصدير الخدمات في التخصصات الأكثر تعمقا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تشهد طلب عالمي متزايد مثل الأنظمة المدمجة والإلكترونيات وأشباه الموصلات وبرمجيات السيارات.

استخدام التكنولوجيات الحديثة بالإضافة إلى تنمية القدرات

أكدت السيدة وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا، أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن فرصا كبيرة ويرتكز على أسس جديدة تتسم بالإبداع والابتكار والتكنولوجيات الحديثة، مشيرة إلى أن الوزارة، جرى إنشاؤها منذ عامين، ويطلق عليها في بلغاريا وزارة المستقبل، لأنها تعني بخدمة القطاعات الاقتصادية الجديدة باستخدام التكنولوجيات الحديثة بالإضافة إلى تنمية القدرات وخدمة المواطنين ووضع سياسات الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته.

وأوضحت أنها تعتمد فى نهج عملها على التعاون مع كل أصحاب المصلحة من هيئات وقطاع خاص ومجتمع أكاديمي وشركات صغيرة ومتوسطة ورواد أعمال، لافتة إلى أنه تم تحديد مجالات عمل رئيسية للوزارة وسيتم تنفيذها من خلال مشاريع استرشادية وفقا لأفضل الممارسات العالمية؛ مؤكدة على اهمية التركيز على الابداع والتنافسية بما يتواكب مع التوجهات العالمية الجديدة.

التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التحول الرقمى

شهد اللقاء بحث التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، وإمكانية الاستفادة من الكفاءات الرقمية المصرية في تحقيق التحول الرقمي ببلغاريا، وكذلك سبل تعزيز الاستثمار المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فى مجالات صناعة الإلكترونيات، وتطوير البرمجيات المدمجة للسيارات، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون فى مجالات دعم الابتكار الرقمى وريادة الأعمال حيث تم تسليط الضوء على التجربة المصرية فى نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية.

وناقش الوزيران، آليات التعاون في مجال تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، باستخدام التقنيات الناشئة، مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في المجالات ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين، كذلك تم مناقشة سبل الاستفادة من التجربة البلغارية فى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الشركات من الجانبين، كما سيقوم وفد يضم شركات بلغارية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة لمصر خلال الفترة القادمة.