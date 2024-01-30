مستشار وزير الاتصالات: صناعة الرقائق الإلكترونية قضية أمن قومي

قال حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات إن صناعة الرقائق هي صناعة استراتيجية بالمقام الأول لذلك هناك صراع بين الدول الكبرى على هذه الصناعة وذلك في تشكيل المجلس الوطني لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر.

وأضاف حسام عثمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» أن هناك الكثير من المعوقات التي تفرضها الشركات حتى تنقل هذه التكنولوجيا من جهة إلى أخرى؛ لذا تعد من الأمن القومي خصوصا بعد إضافة الذكاء الاصطناعي في صناعتها حيث تهتم القيادة السياسية بإدخال مصر في هذه الصناعة لتأثيرها على كافة المجالات الصناعية الأخرى.

جهود مصر للحصول على تكنولوجيا صناعة الرقائق

وأشار عثمان إلى أن هناك قطاعين، الأول قطاع تطوير الرقائق والأنظمة، والثاني قطاع تصنيع الأنظمة، وأن مصر لديها عددا جيدا من الشركات التي تعمل في مجال تصميم الرقائق سواء الشركات المحلية أو الشركات العالمية التي لها أفرع داخل مصر، كما يوجد الكثير من البرامج للتدريب والتأهيل للحصول على شهادات عالمية بحيث يساعد في تطوير هذا القطاع الذي ينمو بنسبة 30% سنويا.

اهتمام بصناعة الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات والألواح الشمسية

وتابع عثمان بأنه على مستوى التصنيع فهناك مجال صناعة الرقائق والأنظمة ومصر لديها اهتمام بصناعة الهواتف المحولة لأنها صناعة واعدة، وعلى مستوى صناعة الرقائق فهناك توجه للبدء في ذلك وخاصة الرقائق التي لها تطبيقات في صناعة السيارات والألواح الشمسية، وتم عمل كراسة استشارية لعرضها على استشاري عالمي بحيث يتم دراسة أفضل التوجهات والشراكات حيث يوجد بُعد سياسي في هذه الصناعة ويتم دراسة الدول الصديقة التي يجب التعاون معها في تلك الصناعة.

وأوضح عثمان أنه حتى الآن يتم التفاوض مع بعض الجهات لسماع الشروط ومعرفة القدرات التي تؤهلهم للنجاح في الدولة المصرية وهناك حسن نية واستعداد للشراكة مع مصر، لكن هذه الشركات تقوم بدراسة جدوى حيث إن الأسواق كثيرة ومتعددة في هذا المجال ويجب دراسة الأسواق المحيطة بالسوق المصري، أما عن مستوى الرقائق فأشار إلى أن مصر تستهدف صناعة الرقائق من الجيل 14 و15 نانومتر المستخدمة في صناعة السيارات والألواح الشمسية وغيره.