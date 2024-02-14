مسعود شومان: الموالد أفراح الفقراء وخرج منها فنانون كبار

قال مسعود شومان، الباحث والشاعر في مجال التراث الشعبي، إن السلفيين تسببوا في إحداث نوع من الردة والمواجهات العنيفة في بعض القرى المصرية، والتي حدثت بعد 25 يناير بهدم الأضرحة وتحريم الموالد.

الموالد تساهم في حل العديد من المشكلات

وأضاف «شومان»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أن «الموالد» هي أفراح الفقراء، والموالد تساهم في حل العديد من المشكلات وتشهد جلسات عرفية ولقاءات مع فنانين كبار.

وتابع: «تقريبًا كل الفنانين المصريين الكبار خرجوا من المولد وتأسسوا في الموالد، سواء الفنان التشكيلي الذي استلهم شكل المولد، والمغني الذي عرف عرب المنشدين والمداحين من الموالد وغيرهم».