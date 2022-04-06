الظهور في الموالد وتربية القرود.. سمات «الغجر» بعد مسلسل جزيرة غمام

عالمهم غريب.. ترحال وسفر دائم وحياة مثيرة وطقوس وعادات ومهن غريبة ولغة غامضة، هكذا تصف كتب التاريخ حياة «الغجر».

وألقت إحدى لقطات الحلقة الأولى من جزيرة غمام، بطولة الفنانة مي عز الدين والفنان طارق لطفي، الضوء على حرفة اشتهرت بها جماعات الغجر في مصر وهي تدريب القرود.

وظهر ذلك في مشهد وصول «خلدون»، الذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي، إلى جزيرة غمام، ومعه «العايقة»، التي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين كشخصين من الغجر يعيشان في مصر، وبدأ طارق لطفي حديثه لأهل الجزيرة قائلا: «يا أهل الجزيرة الناس أنواع، في نوع اتخلق للشقا والتعب والصيد، والنوع التاني إحنا، طرح بحر، اتخلقنا للرقص والغنا واللعب والحركات»، وظهر أثناء تدريب القرود.

وبعد الحلقة الأولى التي سلطت الضوء على حياة «الغجر»، في مصر، يتحدث الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، عن حياة تلك الفئة من البشر، الذين يصف التاريخ بعضهم بـ«التتار».

يرجع منشأ «الغجر»، إلى أواسط آسيا والهند، وجاءوا لمصر في أوائل القرن الـ16، البعض يقول إنهم هاجروا من دول أوروبا ودول المشرق نتيجة الحروب التي اشتعلت في مواطنهم الأصلية، وتاريخهم يختلط فيه الحقائق بالأساطير، كما قال «شقرة»، في بداية حديثه لـ«الوطن».

أماكن الغجر في مصر بعد مسلسل جزيرة غمام

يتواجد الغجر في عدة أماكن، منها صحاري مصر، وفي الإسكندرية والدقهلية، وكفر الغجر بمحافظة الشرقية، وأماكن محدودة في البحر الأحمر، وإلى جانب تواجدهم في العاصمة القاهرة بمنطقة الأزبكية، يظهروا في أيام الموالد والاحتفالات الشعبية، وبحسب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، منهم نساء يحترفن قراءة الطالع ويقمن بالوشم على الجلد وبعضهن يحترفن الرقص ويسمونهن «الغوازي» ويفترشون الخيام ويعيشون كرُحل.

وعن عادات الغجر، قال أستاذ التاريخ المعاصر، إن الغجر لا يحترمون القانون ويعتمدون على المجلس العرفي ويسمونه مجلس المغارمة، ويفصل بينهم في النزاعات ويعينون كبير من الغجر رئيسا لهذا المجلس.

مهن الغجر

على مدار تاريخهم امتهن الغجر مهن مختلفة في مصر وغيرها من الدول التي جاءوا منها، اشتهروا بصناعة المناخل من شعر الخيل، وصناعة المسامير، واشتهروا بحب الحيوانات وخاصة القرود ومشهورين بتدريب القرود وبيعها في الأسواق كما ظهر في أحداث مسلسل جزيرة غمام ويتخذونها طريقة يتسولون بها.

عادات الزواج عند الغجر

ومن تقاليدهم أيضًا، أن الغجرية لا تتزوج من أي رجل غريب ويتزوجون من بعضهم البعض، وبحسب قول الدكتور جمال شقرة، يقاس ثراء العريس الغجري بعدد القرود التي يمتلكها وقد يصل مهر العروسة إلى 100 ألف جنيه أو أكثر.