مسعود شومان: مصر تمتلك عظماء في الإنشاد.. «لازم يتسيدوا الشاشات»

أكد مسعود شومان، الباحث والشاعر في مجال التراث الشعبي، أن مصر تمتلك عظماء في الإنشاد، متابعًا: «للحديث عن المنشدين، سأستدعي مقولة لشاعر إفريقي عظيم، يقول عندما يموت معمر إفريقي، فكأنما احترقت مكتبة بها ألف كتاب».

لم نحفظ تراث العظماء في الإنشاد

شدد «شومان»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، على أن في اعتقاده أنه عندما يموت لدينا منشد أو راوٍ شعبي، الحقيقة تحترق آلاف الكتب، وليس ألفًا فقط، مضيفًا: «العظماء في الإنشاد لم نحفظ تراثهم، ومات عددا كبيرا منهم، دون أن نعطيهم العناية الواجبة بحفظ تراثهم وتسجيلهم».

المنشدون لا يغنون مجرد غناء

وأوضح أن المنشدين من المفترض أن يظهروا على الشاشات، ويكونوا رمزًا وأيقونة للهوية المصرية، متابعًا: «عندما يقوم المنشدين بالغناء، لا يغنون مجرد غناء، لكن الجماعة الشعبية هي التي تصدق على نصوصهم، حتى تجعله مبدعًا شعبيًا».

وأشار إلى أن المنشد لا يقدم أي كلام، مضيفًا: «في الأول لا بد أن يأخذ الصك».