آخر تحديث لأسعار الذهب.. كم سجل عيار 21 في نهاية التعاملات؟

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب يوميًا للتعرف على مستجدات أسعاره، ويعد عيار21 هو الأكثر انتشارًا في محلات الصاغة وبين المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» آخر تحديث لأسعار الذهب، والذي اختتمت به التعاملات أمس الأربعاء، حسب ما أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في آخر تحديث 4171 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث 3650 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل في آخر تحديث 3128 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل في آخر تحديث 2440 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث 29200 جنيه، قبل احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.