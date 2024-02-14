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أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء.. استقرار بعد تراجعات صباحية

كتب:

مارينا رؤوف
04:34 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار بمنتصف التعاملات

أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار بمنتصف التعاملات

سجلت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في محال الصاغة والأسواق المحلية، في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، بعد موجة تراجعات صباحية، بلغت حوالي 10 جنيهات للجرام عيار 21، الأكثر تداولاً وانتشاراً بين المواطنين.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم، حسب آخر تحديث صدر عن شعبة الذهب، التابعة للغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، عند 3650 جنيهاً للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات 4172 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات عند 3129 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم بمنتصف التعاملات 2434  جنيهًا للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

في حين تراجعت الأوقية بنحو 32 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2022 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.