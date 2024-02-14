انخفاض في أسعار الذهب اليوم.. كم سجل عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024، انخفاضاً يقدر بنحو 50 جنيهاً، خلال بداية التعاملات المسائية في محلات الصاغة المصرية، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات اليومية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3600 جنيه للشراء، وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الذهب اليوم وفقا لآخر تحديثات شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر دون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم، في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، حيث سجل نحو 4114 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، اليوم، في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 3600 جنيه للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 3065 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 2406 جنيهات للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024، تراجعا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 28800 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 1994 دولارا.