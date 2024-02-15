فلاديمير بوتين: التعامل مع جو بايدن أفضل من دونالد ترامب

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة له عبر تطبيقات المراسلات القصيرة تليجرام، عن تفضيله للتعامل مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عند فوزه بالرئاسة على أن يتعامل مع المرشح الرئاسي المحتمل دونالد ترامب، لكنه في الوقت نفسه مستعد للتعامل مع أي شخص يتولى المنصب.

سبب تفضيل بوتين لبايدن

وأضاف «بوتين» بحسب موقع روسيا اليوم أثناء لقاء صحفي مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين عبر قناة الرئاسة الروسية (الكرملين) على تليجرام، ردا على سؤال الصحفي من «الأفضل بالنسبة لنا؟ بايدن الديمقراطي أم ترامب الجمهوري؟» فكان رده أن الرئيس بايدن أكثر خبرة ويمكن أن تتنبأ بأفعاله وسياسي من مدرسة قديمة، لكن روسيا ستتعامل مع أي رئيس بفوز في الانتخابات الأمريكية المقرر إقامتها نهاية نوفمبر المقبل.

ترامب المرشح الأوفر حظا ضد بايدن

ويعد دونالد ترامب المرشح الأكثر احتمالية لخوض الانتخابات الرئاسية أمام بايدن في 5 نوفمبر المقبل، وانسحاب من الانتخابات الجمهوري، حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، نهاية يناير الماضي وأعلن دعمه لترامب في الانتخابات الرئاسية ليفسح له الطريق لمنافسة بايدن.

بايدن يخوض الانتخابات رغم كبر سنه

ويخوص الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابات وسط استطلاعات رأي تشير لعدم ثقة المرشحين في إمكانية القيام بمهام الرئاسة في ظل كبر سنه الذي يصل لـ 81 عاما، وهو الأمر الذي دفع نائبته كاميلا هاريس تخرج لتقول أنها مستعدة لخدمة بلادة في أي موقع ستوضع فيه في إشارة لقدرتها على تولي الرئاسة، في الوقت الذي دشن بايدن حسابا لأول مرة عبر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة من أجل جذب فئة الشباب للحصول على دعمهم في الانتخابات الرئاسية.