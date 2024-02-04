7 مشروبات سحرية تخلصك من آلام المعدة في الشتاء.. احرص على تناولها

مع انخفاض درجات الحرارة ووجود تقلبات جوية، تنتشر الأوبئة والفيروسات التي تُعرض الكثير للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويعتبر برد المعدة من أشهر الأمراض المرتبطة بالشتاء، الذي يصاحبه مجموعة من الأعراض؛ كالغثيان والقشعريرة والإسهال والألم الشديد في المعدة والحمى، بحسب ما ذكره موقع «healthline».

تجنب الأطعمة الحارة

يساعد الاهتمام بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، التي تحتوي على كميات وفيرة من الفيتامينات والمعادن، على التخلص من البكتيريا والجراثيم المُسببة لبرد المعدة، وفقًا للموقع الطبي، كما يساهم تناول الأطعمة قليلة الملح والمسلوقة في التخفيف من آلام المعدة، و يوصي بتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والأطعمة الحارة ومنتجات الألبان؛ حتى لا تزيد الأعراض.

وهناك مجموعة من المشروبات العشبية التي تساعدك على التخلص من آلام المعدة، بحسب ما قاله الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية جامعة عين شمس لـ«الوطن»، يمكن توضيحها فيما يلي:

مشروب النعناع

يعتبر النعناع من المشروبات العشبية الغنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، لذا يُنصح بتناوله للتخفيف من اضطرابات المعدة والقولون، ويمكن تحضيره بإضافة عصير الليمون.

مشروب الكمون والليمون

من أفضل المشروبات التي تُستخدم لعلاج آلام المعدة، إذ يساعد هذا المشروب على تخفيف آلام البطن، وطرد الغازات، كما يقوي جهاز المناعة ويحمي من أمراض الجهاز التنفسي.

الزنجبيل

الزنجبيل من المشروبات العشبية المضادة للالتهابات، التي تساعد في علاج آلام المعدة، كما يعمل على تحسين عملية الهضم، والتخفيف من الانتفاخات.

الميرمية

من أفضل النباتات العطرية التي تساهم في علاج التهابات المعدة والقولون وتخفيف آلام البطن، وطرد الغازات، لاحتوائها على خصائص مضادة للفطريات والميكروبات.

البابونج

يحتوي البابونج على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما يجعله مفيدًا في التخفيف من التهاب القولون وآلام المعدة، كما يستخدم للتخفيف من الغثيان ومحاربة البكتيريا المسببة للإنفلونزا بشكل عام.