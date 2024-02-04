6 مشروبات ابتعد عنها عند الاستيقاظ.. تسبب آلام المعدة والقولون

هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يتبعها كثيرون في حياتهم تعود عليهم بالضرر، منها تناول مشروبات غير مناسبة عند الاستيقاظ أو على معدة فارغة، مثل الشاي أو القهوة؛ لذا يمكن الإشارة إلى عدة مشروبات لا يجب تناولها عند الاستيقاظ أو على الريق.

مشروبات ابتعد عنها عند الاستيقاظ

الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك عدد من المشروبات إذا تناولها الشخص عند استيقاظه من النوم أو على معدة فارغة تسبب له آلام شديدة في البطن وأضرار صحية على المدى البعيد؛ لذا نصح بالابتعاد عنها، ومن هذه المشروبات ما يلي:

- القهوة

وذلك لأن القهوة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين التي تزيد من حموضة المعدة، كما أنها تزيد من فرص حدوث التهابات في جدار المعدة، مؤكدًا أنها مضرة لأصحاب القولون العصبي؛ لذا يجب عدم تناولها على الريق.

- الشاي

ويعتبر الشاي أيضًا من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين؛ لذا يجب عدم تناوله على معدة فارغة.

- عصير الليمون

وذلك لأن عصير الليمون يعتبر من المشروبات الحمضية، ما يُسبب الإصابة بحموضة المعدة، كما أن الإكثار منه يعمل على إذابة ميناء الأسنان، مما يؤدي إلى التقليل من سمك طبقة الميناء التي تحمي الأسنان وتسبب التسوس للشخص.

- عصير البرتقال

وما قيل على عصير الليمون يُقال أيضًا على عصير البرتقال الذي رغم فائدته واحتوائه على فيتامين «C»، إلا أن تناوله على الريق يزيد من آلام المعدة وإصابتها بالحموضة.

- المشروبات الباردة ومنها المشروبات الغازية

ويتسبب تناول المشروبات الغازية عند الاستيقاظ من النوم أو على معدة فارغة في حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، وينتج عنها التهابات شديدة، خاصة بالنسبة للأشخاص التي تعاني من القولون العصبي وقرح المعدة.

- المشروبات ذات السكريات العالية

وذلك لأن المشروبات ذات السكريات العالية تتسبب في حدوث آلام شديدة في المعدة؛ لذا يُفضل عدم تناولها على الريق.

أفضل مشروب يمكن تناوله على الريق

وحول المشروبات التي يُفضل تناولها على الريق، أوضح «الحوفي»، أن أفضل مشروب يمكن تناوله عند الاستيقاظ من النوم أو على معدة فارغة هو المياه الدافئة أو كوب من الحليب الدافئ؛ لكونها تكون الأقرب إلى درجة حرارة الجسم الطبيعية، كما أنها تُعادل نسبة الحموضة المتواجدة في المعدة، وبالتالي تخفف من آلامها، كما يساعد الحليب الدافئ في بناء جدارًا حول المعدة ويحمي من مشاكل القولون المختلفة.