عاجل.. اتحاد الكرة يكشف عن بند رفضه حسام حسن قبل تولي تدريب منتخب مصر

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، عن بند رفضه حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، قبل قبول تدريب المنتخب، خلفاً للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

اتحاد الكرة يكشف عن بند رفضه حسام حسن قبل تدريب منتخب مصر

وأكد جمال علام في تصريحات تلفزيونية:« أن حسام حسن رفض فكرة وضع بند شرط جزائي في عقده نهائيا في حالة رحيله عن منتخب مصر، مؤكداً على أنه يرغب في تقديم أفضل مالديه مع المنتخب خلال الفترة المقبلة، وعودة المنتخب إلى المنصات العالمية بشكل كامل».

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

وتابع:« محمد بركات وحازم إمام لم يرفضا فكرة تواجد حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدا على أن الاختيار لحسام حسن، جاء بناءاً على قرار الأغلبية من جانب المتواجدين داخل مجلس إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة بشكل رسمي».

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة المصري، مؤتمراً صحفيا اليوم الخميس، وذلك من أجل تقديم حسام حسن لوسائل الإعلام، بعد توليه مسئولية القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفاً للمدرب السابق البرتغالي روي فيتوريا الذي رحيل بسبب سوء النتائج في بطولة كأس أمم أفريقيا.