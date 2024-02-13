اتحاد الكرة: عقد حسام حسن ممتد حتى مونديال 2026 و«مش هنحاسب بالقطعة»

قال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، إنه جرى اليوم، توقيع عقد مع حسام حسن وإبراهيم حسن وجهازهما الفني لقيادة منتخب مصر، حتى انتهاء كأس العالم 2026.

أضاف «الدرندلي» خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج « المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «CBC»، أن ثقتنا كبيرة في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، واتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة يقدمان دعما كبيرا للجهاز الفني.

أشار إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل، في العاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان كل التفاصيل، ورؤية حسام حسن في إدارته للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ورد «الدرندلي» على التساؤلات حول مدة التعاقد، قائلا: «هو ده الصح، إحنا مش بندي موسم واحد وخلاص، لكن بندي فرصة لنرى نتاج العمل.. ومش هنحاسب بالقطعة يعني».