موعد شم النسيم 2024.. اعرف أصل التسمية ومظاهر الاحتفال قديما وحديثا

يعتبر شم النسيم أقدم احتفال شعبي عرفه التاريخ، إذ بدأ الاحتفال به بشكل رسمي في نهاية الأسرة الثالثة عام 2700 قبل الميلاد، وترجع ‏تسميته إلى الكلمة الفرعونية «شمو»، والتي يرمز بها عند ‏القدماء المصريين إلى بعث الحياة.

شم النسيم 2024

من المقرر أن يكون شم النسيم 2024 يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، وللمصريين الكثير من الطقوس الخاصة به، ووفق الدكتورة غادة مجدي، مدرس بكلية السياحة والفنادق بجامعة بني سويف، كان يعتقد ‏القدماء المصريين أن يوم شم النسيم هو أول الزمان.

وفي ذلك اليوم يجتمع المصريون القدماء أمام الواجهة الشمالية للهرم قبل الغروب ليشهدوا غروب الشمس، فيظهر قرص الشمس وهو يميل نحو الغروب مقتربًا تدريجيًّا من قمة الهرم، حتى يبدو للناظرين وكأنه يجلس فوق قمة الهرم ، وكانت أشعة الشمس تخترق قمة الهرم، فتبدو واجهة الهرم أمام أعين المشاهدين وقد انشطرت إلى قسمين، بحسب تصريحات مدرس كلية السياحة لـ«الوطن».

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

وعن مظاهر الاحتفالات بيوم شم النسيم 2024، أكدت أن الاحتفال يرتبط بشم النسيم بمجموعة أطعمة تقليدية خاصة تتعلق بالعادات والتقاليد، والتي انتقلت من المصريين القدماء عبر العصور، لتفرض نفسها على أعياد الربيع فى أنحاء العالم القديم والحديث حيث تشمل قائمة الأطعمة المميزة لمائدة شم النسيم البيض، والفسيخ «السمك المملح»، والبصل، والملانة «الحُمُّص الأخضر»، وهي أطعمة مصرية كان لها معنى ومدلول عند المصرين القدماء.

وأضافت: «على سبيل المثال بدأ ظهور البيض على مائدة أعياد الربيع مع بداية احتفال المصريين بعيد شم النسيم وهو عند المصريين القدماء يرمز إلى خلق الحياة من الجماد، وكان القدماء المصريين ينقشون عليه الدعوات والأمنيات بألوان مستخلصة من الطبيعة ويجمعونه في سلال من زعف النخيل الأخضر ويتركونه في شرفات المنازل أو يتم تعليقها على فروع الأشجار بالحدائق لتحظى ببركات نور الإله عند شروقه فيحقق دعواتهم».

برديات منف الإله «بتاح»

تطورت هذه النقوش فيما بعد لتصبح ألوانا، ومن الزخرفة الجميلة والتلوين الخلاب للبيض، بحسب مدرس السياحة والفناقد، تصوير بعض برديات منف الإله «بتاح» إله الخلق عند الفراعنة وهو يجلس على الأرض على شكل البيضة التي شكلها من الجماد، وقد أخذ العالم عن مصر القديمة أكل البيض في شم النسيم فصار البيض الملون هو رمز عيد الفصح الذي يتزامن مع شم النسيم.

ومن ضمن مظاهر الاحتفالات، وفق الدكتورة غادة مجدي، الخروج إلى المتنزهات، إذ يخرج الناس إلى الحدائق ‏والمتنزهات بمن فيهم النساء والأطفال، ويأكلون الأطعمة سابقة الذكر من البيض، والفسيخ.