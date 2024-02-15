أسعار الذهب الآن.. تراجع 30 جنيها في عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 15-2-2024، انخفاضا كبيرا في محال الصاغة لليوم الثاني على التوالي، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب ومنصة «جولد بيليون».

وانخفض جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 30 جنيها مقارنة بتعاملات أمس، إذ وصل سعره إلى 3320 جنيهًا مقابل 3350 جنيها أمس، وفق بيان الشعبة وتحديث السعر.

وجاءت أسعار الذهب في محال الصاغة الآن عند مستوى 4137 جنيهًا لجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يُستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 الذي سجل 3103 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب 28 ألفًا و960 جنيها.