تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب خلال أسبوع.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب خسائر كبيرة منذ بداية شهر فبراير الجاري، بعد أن تجاوز سعر جرام الذهب عيار24 مستوى 4300 جنيه في منتصف شهر يناير الماضي، ليتداول اليوم عند 4171 جنيهًا للجرام، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويتداول سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء 13-2-2024 عند مستوى 3600 جنيه، مقارنة مع 3680 جنيهًا سعر الجرام قبل أسبوع تقريبًا، بتراجع نحو 80 جنيهًا.

خسائر جرام الذهب عيار21

بينما كان سعر جرام الذهب عيار21 عند مستوى 4050 جنيها في 30 يناير الماضي بخسائر 450 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم الثلاثاء، في محلات الصاغة 29 ألفًا و200 جنيه، متراجعًا من مستوى 32 ألفًا و400 جنيه سعر يوم 1 فبراير الجاري، بخسائر نحو 3200 جنيه.