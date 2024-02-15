ضبط عاطل في قنا بتهمة نشر إعلان وهمي لبيع أطنان سكر للنصب على المواطنين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر فيس بوك، بشأن نشر صاحب الحساب إعلانا وهميا للترويج لبيع أطنان من السكر بمقابل مادي محدد.

بالفحص جرى تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه «عاطل، ومقيم بمحافظة قنا، وسبق اتهامه في قضية ضرب»، ولم يستدل على حيازته كميات من السكر أو أي مواد تموينية.

وبمناقشته أقرّ بنشر إعلان وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.