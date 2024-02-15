«الصحة» تشكل لجنة قومية لمكافحة سرطان الأطفال.. وتحذر من 5 أعراض

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان عن العمل على تشكيل لجنة قومية خاصة بسرطان الأطفال، تهدف إلى تقييم الوضع الحالي لسرطان الأطفال في مصر وتحديد الأولويات اللازمة لتوحيد البروتوكلات العلاجية، وتوافقها مع نظيرتها المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية، موضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اللجنة ستضم الجهات العاملة على ملف سرطان الأطفال.

وأضافت المصادر أنه على المستوى العالمي يصاب نحو 400 ألف طفل بالسرطان سنويا، مشيرا إلى أن أعمارهم تتراوح من سنة إلى 19 سنة.

أعراض الإصابة بمرض السرطان للأطفال

ووجهت المصادر رسالة إلى أولياء الأمور بالانتباه جيدا إلى العلامات التي تظهر على الأطفال، والتي تشير إلى إصابتهم بهذا المرض، وتتضمن الصداع وفقدان الوزن والحمى غير المبررة، وألم العظام والمفاصل.

أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الأطفال

وأضاف المصدر أن أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الأطفال هو سرطان الدم والدماغ والأورام الليمفاوية والأورام الصلبة، مؤكدا أن الاكتشاف المبكر عن الأمراض في المراحل الأولى يؤدي الى ارتفاع معدلات الشفاء من المرض بنسبة تصل إلى أكثر من 90%.