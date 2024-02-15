«الصحة»: خليط من نزلات البرد والإنفلونزا ومتحورات كورونا.. أعراض الدور المنتشر

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تفاصيل الدور المنتشر حاليًا بين المواطنين.

وأوضح المصدر، أنّ التوقيت الحالي يشهد حالة من التقلبات الجوية الحادة، محذرًا المواطنين من الانخداع بارتفاع درجة الحرارة وتخفيف الملابس، لأن فصل الشتاء لم ينتهِ بعد.

وأضاف المصدر، أن التقلبات الجوية عادة ما تُسبب ازديادًا كبيرًا في الفيروسات التنفسية والإصابات بها، داعيًا المواطنين إلى اتخاذ الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مثل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية.

ما هو الدور المنتشر حاليًا؟

وأشار المصدر، إلى أنّ الدور المنتشر حاليًا هو خليط بين نزلات البرد والإنفلونزا ومتحورات كورونا المختلفة، مؤكدًا أنه أحد الفيروسات التنفسية التي لا تُشكل ضررًا كبيرًا، لكنها تتطلب الحذر.

ونصح المصدر المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية من خطر الإصابة به، مؤكدًا أنه لا داعي للقلق من الحصول على اللقاح في أي توقيت، وأن الأعراض الجانبية للقاحات لا تُشكل خطرًا، إذ تتضمن فقط ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العضلات وآلامًا عضلية.

وتطرق المصدر إلى دخول العام الدراسي الثاني، مؤكدًا ضرورة عمل أولياء الأمور على حماية الطلاب والأطفال من الإصابة بالفيروسات التنفسية المختلفة، والتي تتضمن فيروس كورونا ومتحوراته والإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد والهربس والفيروس الغدي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية واللقاحات ما زالت السلاح الفعال للوقاية من هذه الفيروسات.