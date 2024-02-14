نائب وزير الصحة: نبحث وضع منهج دراسي عن الأزمة السكانية في الجامعات

أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أنّ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية «2023 - 2030»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر السكان والتنمية خلال شهر سبتمبر 2023، تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، من خلال عدة د محاور أساسية وهي «محور ضمان الحقوق الإيجابية، ومحور الاستثمار في الثروة البشرية، ومحور تمكين المرأة، ومحور التعليم والتعلم، ومحور الإعلام والاتصال من أجل التنمية، ومحور حوكمة ملف السكان والمتابعة والتقويم».

تطبيق منهج سكاني بالجامعات

وأوضح «توفيق»، أنّ الدولة بصدد تطبيق منهج سكاني يُدرس ضمن المناهج التعليمية بالجامعات الحكومية والخاصة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، مشيراً إلى أنّ هناك تعاوناً مع العديد من الجهات والوزارات للمساعدة في استراتيجية تغيير السلوك، بجانب الإعلام لما له من دور كبير في توعية كل فئات المجتمع.

المجلس الإقليمي للسكان

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أثناء انعقاد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية وقيادات المجلس الإقليمي للسكان.