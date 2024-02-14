«الصحة»: لدينا بدائل محلية لأدوية السكر بنفس المواد الفعالة المستوردة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد نقص في الأدوية الخاصة بمرضى السكر، لأن هناك البديل المحلي الذي يحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس التركيز وطريقة التناول، واستخدام البدائل المحلية هي سياسة عالمية وتحتاج لمزيد من التوعية لدى المواطنين.

هناك أدوية لها الأولوية في الاستيراد

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك أدوية لها الأولوية في الاستيراد مثل عقاقير الأورام، لأن ليس لها بديل محلي وهذا الأمر مشروع في تلك الحالات.

الأدوية البديلة تحتوي على نفس المادة الفعالة

وأضاف أن الأدوية البديلة تحتوي على نفس المادة الفعالة للدواء الأصلي بنفس التركيز وطريقة التناول، فهي آمنة تماما، إذ أنها للدراسات الطبية مع مراعاة المواصفات العالمية فيها.