5 شروط للتصالح في مخالفات المحلات.. وحالة واحدة لا تصالح فيها

ينظم قانون المحلات العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، أوضاع المحلات وتراخيصها ووضع ضوابط لآلية عملها وعقوبات خاصة بالمخالفات، لحماية المستهلك من أي تلاعب قد يحدث معه، كما حدد القانون عددا من الشروط للتصالح في مخالفات المحال العامة.

قانون المحال العامة

وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، الشروط التي نص عليها قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، للتصالح في مخالفات المحال العامة، وأولها توفيق الأوضاع التي نتج عنها مخالفة المحال، مع التأكيد على عدم تكرارها.

وأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ من بين شروط التصالح في مخالفات المحلات العامة، سداد المبلغ الذي يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، مع تحرير محضر أو سداد الغرامة حتى انقضاء الدعوى.

شروط التصالح في مخالفات المحلات

وأوضح أنّه لا يجوز التصالح في الجرائم المترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، مضيفًا أنّ قانون المحلات العامة منح الفرصة لأصحاب المتاجر لتعديل وتصحيح الوضع المخالف.

وأشار إلى أنّ قانون المحلات العامة حذّر من ممنوعات في ترخيص المحلات التجارية، تتمثل في عدم السماح بوجود إشغالات عالية الخطورة داخل المباني السكنية.