«الصحة» تمنع وصف الأدوية المستوردة للمرضى بالمستشفيات الحكومية.. واستثناء واحد

أصدرت وزارة الصحة والسكان القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2024، والذي يُلزم الأطباء بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأدوية للدواء المحلي، وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلي، وذلك أثناء مباشرة عملهم في الجهات أو الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، خاصة المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

وصف الأدوية المستوردة في حالة واحدة

وتابع القرار، أنّه على الجهات المختصة تنفيذ القرار والعمل به من تاريخ الصدور.

لا فرق بين الأدوية المحلية والمستوردة

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، صرح بأنّ الأدوية البديلة والمثيلة لها نفس الفعالية والأمان، ولا يوجد اختلاف عن المستورد إلا في النكهة واللون وهذا لا يؤثر على الفعالية.

وتابع عبدالغفار في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ الأدوية التي لها أولوية في التوقيت الحالي لاستيرادها هي الأدوية الخاصة بالأورام، مشيرا إلى أنّ استخدام البدائل المحلية سياسة عالمية وتحتاج إلى مزيد من التوعية لدى المواطنين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد على المواطنين بشكل عاجل وإزالة المعوقات وتقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه.