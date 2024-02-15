حزب الإصلاح: الجولة الثانية للحوار الوطني تكمل مسيرة النجاح

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الجولة الثانية من الحوار الوطني تأتي استكمالاً لنجاحات الجولة الأولى، والمشاركين في الجولة الأولى استفادوا من بلورة خطاب برامجي وخرجوا برؤى موضوعية، مرحبا بمشاركة الحكومة في الحوار الوطني.

تعدد الرؤى وفتح المجال العام

وأضاف في حواره ببرنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية هبه ماهر، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه كان هناك تخوفات من أن يكون الحوار الوطني شكليا في جولته الأولى، ولكنه أفرز انتخابات رئاسية غير مسبوقة في مصر، ومشهد لتعدد الرؤى وفتح المجال العام وبلا خطوط حمراء ورشد في التعامل السياسي للمرشحين.

المساهمة في التنمية السياسية

وتابع: «اهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطني لينشىء ما يسمى بثقافة الحوار والتنوع الرشيد والمعارضة البرامجية في مصر، وجميعها مفاهيم جديدة جرى طرحها أثرت المجال العام والحياة السياسية وساهمت في التنمية السياسية».

واستطرد: «أهداف الحوار الوطني كانت التشاركية وفتح المجال العام، ورأينا كثافة القضايا المطروحة وإيجاد متخصيين لمناقشة وطرح الملفات، ومخرجات وتوصيات الحوار الوطني تأخذ منها الرئاسة بشكل جيد».