رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كتلة الحوار تطالب بإحالة قانون المنشآت الطبية للحوار الوطني

كتب:

يسرا البسيوني
01:21 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
اجتماع سابق لكتلة الحوار

اجتماع سابق لكتلة الحوار

أشادت كتلة الحوار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

قانون المسئولية الطبية

وقال الدكتور صلاح سلام نائب رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، أنه إذا أردنا تقليل أعداد الاستقالات وهجرة الأطباء لا بد من إقرار قانون المسئولية الطبية بالصيغة التي توافقت عليها نقابة الأطباء مع لجنة الصحة في البرلمان وليس الصيغة المقترحة من وزارة العدل.

وأشار سلام إلى أنه من الأنسب إحالة المسودتين إلى لجنة الصحة بالحوار الوطني وكذلك قانون المنشآت الطبية حتى لا نصدر قوانين تغلق كل فرص الإبداع والابتكار، وتجعل الأطباء يمارسون الطب الدفاعي الذي فيه خسارة فادحة للمريض أولا ولمهنة الطب ثانيا، وإغلاق تام للسياحة العلاجية والتي نحن في أشد الحاجة إليها كمورد من موارد الدخل القومي الدولاري والذي نئن من ندرته.

اقرأ المزيد:

«الصحة» تشكر الرئيس السيسي على زيادة رواتب أعضاء المهن الطبية

«الصحة» توافق على ضم أعضاء المهن الطبية إلى صندوق المخاطر

«نقابة الصيادلة»: زيادة معاش أعضاء المهن الطبية إلى 1350 جنيها

«الصحة»: إصدار تراخيص مزاولة مهنة لـ6 آلاف من أعضاء المهن الطبية

زيادة أجور الأطباء و«الامتياز» وحوافز أعضاء المهن الطبية.. أول أبريل
بقلم يسرا البسيوني