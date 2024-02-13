رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: المرحلة الثانية من الحوار الوطني جاءت في توقيت مهم

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إن انطلاق أعمال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني يأتي في وقت بالغ الأهمية، والصعوبة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل ما شهده المنطقة من توترات جيوسياسية..

وطالب في تصريحات صحفية اليوم، كل الجهات المعنية والوزارات والهيئات الاقتصادية، بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل مسؤول في قطاعه بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.

متابعة دورية لمختلف الملفات مع الوزارات المعنية

وشدد على ضرورة عمل متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها، مشيدا بتكليفات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والذي يأتي استكمالا للمرحلة الأولى، بما يسهم في تحقيق المستهدف من هذا المحفل الوطني، والذي يهدف لمناقشة الأوضاع في مصر، والتوافق على طرح حلول للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة.

وأوضح أن من أهم الملفات التي يجب أن تكون على مائدة مفاوضات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، هو كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية في أسرع وقت، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الاقتصاد، وعلى رأسها توفير الدولار والسيطرة على أسعاره، لأنه أساس كل المشكلات، والتي يواجهها المصريين باختلاف فئاتهم، من ارتفاع أسعار، وارتفاع فاتورة الاستيراد، ونقص الخامات والمكونات اللازمة للانتاج، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي، وبالتالي نقص كبير في العديد من السلع، وتراجع الصادرات التي تعد أحد اهم موارد الدولة من العملة الدولارية،