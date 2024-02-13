طلعت عبدالقوي: تشكيل لجنة سباعية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة الحوار الوطني التي عُقدت أول أمس، ناقشت العديد من التوصيات والمبادرات؛ فيما يخص المرحلة الأولى بشأن الاقتصاد المصري، فضلا عن أنه تم الاتفاق على اتخاذ عدة إجراءات سريعة لتطوير الاقتصاد في ظل خطة التنمية المستدامة، ومن بينها عقد جلسات متخصصة لدراسة قضايا اقتصادية مثل الاحتكار ونقص الميزانية العامة.

تشكيل لجنة سباعية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن لجنة مجلس أمناء الحوار الوطني قررت خلال اجتماعها تشكيل لجنة سباعية داخل مجلس النواب للتنسيق مع الحكومة؛ لتنفيذ توصيات النسخة الأولى من الحوار الوطني، فيما يخص الشأن الاقتصادي، مؤكدا أن توصيات المحور الاقتصادي في المرحلة الأولى تكونت من 133 توصية لتطوير الاقتصاد المصري.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني أكد ضرورة عقد لقاءات متخصصة للوصول إلى حلول سريعة بشأن الاقتصاد، والتركيز على مناقشة الجوانب الاقتصادية المختلفة، فضلا عن تسليط الضوء على بعض القضايا المجتمعية، مثل جرائم النشر والحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية مثل الاحتكار والموازنة العامة وحماية المستهلك وتعزيز القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية، وذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.