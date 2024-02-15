هل تطبق على أصحاب «الملاكي»؟.. غرامة للمدخن داخل السيارة في هذه الحالة

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق بما يضمن سلامة الجميع بدءا من الركاب وقائدي السيارات حتى المارة على الطرق، لذا نص على عدد من المخالفات التي لا يجوز ارتكابها، وإلا تعرض لصاحبها للغرامة أو العقوبة على حسب نوع المخالفة ومدى جسامتها.

عقوبة التدخين داخل السيارة

ومن بين العادات التي اعتاد عليها البعض هي التدخين داخل السيارة، خاصة المدخنين بشراهة والذين يعتادون على هذا الأمر بشكل مستمر، وهو ما نص عليه قانون المرور، إذ نص على غرامة خاصة في حالة ارتكاب هذا الفعل في حالة واحدة.

قانون المرور

وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود موقف التدخين داخل السيارة، وماذا قال قانون المرور في هذا الأمر، خاصة أنّها عادة منتشرة بين الكثيرين وتحديدًا الشباب المدخنين.

وأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ قانون المرور نص على غرامة في حالة التدخين داخل مركبات النقل الجماعي، إذ يعاقب المدخن في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، إذ أن ذلك الأمر لا يضر المدخن فقط بل يضر باقي الركاب داخل وسيلة النقل.

وعن التدخين داخل السيارة الملاكي الخاصة، أوضح المحامي أنَّ قانون المرور لم يتطرق إلى هذا الأمر، ولم يحدد عقوبة للمدخنين داخلها.