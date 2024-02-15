رغم الضغوط الأمريكية.. وزراء الحكومة الإسرائيلية يرفضون حل الدولتين

في محاولات مستمرة لوقف إطلاق النار على غزة، وإقامة دولة فلسطينية، من أجل إنهاء حرب العدوان الإسرائيلي، خرج مقترح أمريكي عربي جديد يدعو إلى اتفاقية سلام بين الدولتين، بحسب ما أشارت إليه صحفية «واشنطن بوست» الأمريكية، لكنه قوبل الرفض من جانب إسرائيل، إذ ما زالت ترغب في شن هجماتها الدموية بحق المدنيين الفلسطنيين، ما جعل وزارة الخارجية الفلسطينية تخرج وتدين جميع التصريحات الإسرائيلية الرافضة الوصول إلى سلام.

رفص وزير المالية الإسرائيلي

ونشر بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي بمنصة التدوينات القصيرة «تويتر»: «لن نوافق أبدا، تحت أي ظرف من الظروف، على هذه الخطة التي تقول في الأساس أن الفلسطينيين يستحقون إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس»، مشيرا إلى أن الدولة الفلسطينية تشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل، مضيفا أنه سيطالب مجلس وزراء الدولة المحتلة ​​بمعارضة إقامة دولة فلسطينية، بحسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية.

تعليق وزير إسرائيلي ووزير الأمن القومي

ورفض عميحاي تشيكلي، وزير إسرائيلي، الخطة الأمريكية المعلنة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، حسب تصريحاته في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: «إذا كانت هذه هي الرؤية الأمريكية، فعلينا أن نقاومها ونهددهم بخطواتنا الأحادية مثل إلغاء اتفاقيات أوسلو»، في إشارة منه إلى الاتفاقيات التي جرى التفاوض عليها في التسعينيات.

وينضم إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إلى وزراء الحكومة الإسرائيلية الرافضين بإقرار الخطة الأمريكية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلا في تصريحات صحيفة: «طالما نحن في الحكومة، لن تقام دولة فلسطينية».

وتنديدا بتلك التصريحات العدائية خرجت الخارجية الفلسطينية وقالت إنها ترحب بجميع الجهود الإقليمية والدولية، لبلورة مبادرة تجسد الدولة الفلسطينية على الأرض، مدينة تصريحات وزراء اليمين الإسرائيلي الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، وأن أي مبادرة لا تبدأ بعضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة مصيرها الفشل.