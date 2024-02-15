«واشنطن بوست»: استعدادات دولية لتقديم خطة سلام طويلة الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية تهدف إلى تقديم خطة سلام طويلة الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، في غضون بضعة أسابيع، بما في ذلك إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية.

تفاصيل مشروع إقامة دولة فلسطينية

ووفقا للتقرير، فإن الضرورة الملحة في تقديم الخطة تتعلق بوقف مقترح للقتال في قطاع غزة واتفاق جديد لإطلاق سراح المحتجزين يتم التفاوض بشأنه بين مصر والولايات المتحدة وقطر، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وقالت مصادر أمريكية وعربية إنه وفقا للخطة، فإن وقف إطلاق النار المبدئي لمدة ستة أسابيع سيتيح الوقت لإعلان الخطة والبدء في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة.

وبحسب التقرير، يأمل المخططون في التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الإسرائيليين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في القطاع بحلول بداية شهر رمضان، في 10 مارس، بجانب إقناع دولة الاحتلال الإسرائيلي بناء على مجموعة من الضمانات.

هل تقبل دولة الاحتلال الأمر؟

ومع ذلك، يقول التقرير إنه من غير الواضح ما إذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي ستوافق على مثل هذه الخطوة، بحسب ما أشارت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية، والتي أشارت إلى أن الخطة المقترحة تتضمن خطوات رفضتها إسرائيل في السابق، ومن غير المرجح أن توافق عليها الحكومة اليمينية الحالية، بما في ذلك إخلاء العديد من مستوطنات الضفة الغربية، وإقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وتوفير الأمن والحكومات المشتركة للضفة الغربية وإسرائيل.