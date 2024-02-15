المستشار الإعلامي لـ«أونروا»: الوكالة شريان الحياة لـ1.7 مليون لاجئ فلسطيني

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ«أونروا»، إن الوكالة تقدم مساعدة غذائية ونقدية لمليون و700 ألف لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى المساعدات الطبية، موضحا أن عدد زيارات العام الماضي بلغت 9 ملايين.

«أونروا».. عامل استقرار لفلسطينيين

وأضاف خلال حواره لبرنامج هذا الصباح المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أونروا تشكل شريان حياة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى أنها عامل استقرار لهم، موضحا أن أحداث 7 أكتوبر خلقت بيئة معادية للأونروا بعد وقف تمويلها من جانب العديد من الدول

وتابع: «بعد أحداث 7 أكتوبر في غزة، أصبحنا أمام كارثة كبرى، وهذه الحرب هي غير مسبوقة في التاريخ البشري، لذلك نحن نعمل في بيئة معقدة للغاية، بتقديم مساعدات غذائية، وهناك أكثر من 100 فريق طبي في داخل مراكز الإيواء وخارجها لتقديم العلاج، وايضا خدمات مساندة للوقود ومحطات تحلية المياه، ومن المؤسف أن نقول إنه لم يتبق إلا نحن فقط من يعمل في قطاع غزة».

تعليق المساعدات للأونروا يعني الإعدام للوكالة

وأشار إلى أن تعليق المساعدات المالية من جانب الدول، يعني الحكم بالإعدام على الوكالة، موضحا أن هناك اتصالات مكثفة إقليمية تقوم بها مصر والأردن، من أجل استمرار عمليات أونروا لما بعد نهاية هذا الشهر، لأن التمويل الموجود قد يكفي لنهاية هذا الشهر، والأسبوع الأول من مارس فقط.

وأكمل: «أونروا تعتمد في 95% من ميزانياتها على التبرعات الطوعية، والدول الـ16 التي علقت التمويل، قدمت العام الماضي 70% من ميزانية المنظمة، والحل هنا أن تتقدم بعض الدول المانحة التي لم تقطع مساعداتها، بالتمويل واستئناف المساعدات، وإلا سنضطر إلى وقف الوكالة ليس في غزة فقط، ولكن في لبنان وسوريا والعراق والضفة».