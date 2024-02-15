مشاجرة على متن طائرة أمريكية.. وتعليق غريب من مسؤول الشركة (فيديو)

واقعة غريبة شهدتها إحدى الطائرات الأمريكية المتجهة من أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى ولاية هاواي والتابعة لشركة ساوث ويست؛ إذ نشبت مشاجرة بين الركاب، وشهدت تبادل اللكمات والصفعات بالأيدي، ما تسبب في حدوث حالة من الفوضى بين باقي الركاب.

مشاجرة على متن طائرة

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اندلاع مشاجرة بين الركاب على متن طائرة أمريكية حملت رقم 1288 متجهة من أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى ولاية هاواي، بينما كانت تحلق على ارتفاع عشرات الآلاف من الأمتار في الهواء.

وبحسب ما ظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، نشب الشجار بين رجل وشاب على متن الطائرة؛ إذ أظهرت الكاميرات التي سجلت الواقعة الرجل وهو يوجه صفعة إلى الشاب، ليقوم الأخير بدوره بتوجيه لكمات وصفعات متتالية له، بينما تقف بعض النساء في المنتصف بينهما تحاولن فض الشباك، قبل أن تساعدهن مضيفة طيران ويتمكنّ من سحب الشاب بعيدًا.

مسؤول الشركة يشيد بطاقم الطائرة

وعلَّق مسؤول لشركة «ساوث ويست» على واقعة الشجار التي شهدتها إحدى طائرات شركته، خلال حديثه لوسائل الإعلام، مشيدًا بالأداء «الاحترافي» الذي ظهر به طاقم الطائرة في تعاملهم مع الموقف المضطرب، ونجاحه في «نزع فتيل» هذا الموقف.

كما أكد المسؤول أن الطائرة تمكنت من الهبوط بسلام في مطار ولاية هاواي، وتم استقبالها من قِبل السلطات المحلية: «فور هبوط الطائرة ألقت السلطات المحلية القبض على الرجلين الذين تشاجرا وتم اعتقالهما»، لافتًا إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان أحد الرجلين يواجه اتهامات.