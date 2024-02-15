مفاجأة في موعد هبوط مركبة «ناسا» الجديدة على سطح القمر.. متى تصل؟

محاولات كثيرة تنفذها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» من وقت لآخر، تهدف إلى اكتشاف عالم الفضاء بشكل أكبر وما يسبح به؛ إذ أطلقت اليوم مركبة فضائية من المقرر أن تصل إلى سطح القمر خلال الشهر الحالي.

«ناسا» تطلق مركبة فضائية إلى سطح القمر

وفقًا لِما ورد على قناة «العربية»، أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» مركبة فضائية، من المقرر أن تصل إلى سطح القمر يوم 22 فبراير الجاري، بعد أن تكون رحلتها استغرقت نحو 7 أيام فقط.

وسبق في الثامن من يناير الماضي، أن انطلقت أول مركبة هبوط أمريكية على سطح القمر منذ أكثر من 50 عامًا، إذ كانت المرة الأخيرة التي أطلقت فيها أمريكا مهمة هبوط على سطح القمر في ديسمبر 1972، ما كان بمثابة إطلاق سباق بين الشركات الخاصة لتوصيل الطلبات لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وعملاء آخرين.

إطلاق مركبة هبوط على متن صاروخ

وكانت مركبة الهبوط التي انطلقت إلى سطح القمر الشهر الماضي تابعة لشركة أستروبوتيك تكنولوجي، وتم وضعها على متن صاروخ «فولكان» وهو جديد تمامًا، وتابع لشركة يونايتد لونش ألاينس، وانطلق نحو القمر في فجر يوم الاثنين الموافق 8 يناير الماضي عبر سماء فلوريدا ما وضع المركبة الفضائية على طريق دائري إلى القمر.

إطلاق مركبة من المقرر أن تهبط على سطح القمر في الـ 22 من فبراير حسب وكالة #ناسا#العربية pic.twitter.com/spK28GvDfn — العربية (@AlArabiya) February 15, 2024

وبحسب ما نقلته «العربية»، فإنه من المفترض أن يبلغ صاروخ «فولكان» ذروته بمحاولة الهبوط على سطح القمر في 23 فبراير الجاري، أي أن المركبة الفضائية الجديدة التي أطلقتها وكالة «ناسا» مؤخرًا من المتوقع لها أن تسبق هذا الصاروخ وتصل قبله إلى القمر.

الهدف من إطلاق مركبات الهبوط

وتتمثل أهمية إطلاق مركبات الهبوط هذه المملوكة لشركات القطاع الخاص بالنسبة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» في مسح المكان - سطح القمر - قبل وصول رواد الفضاء في أثناء تقديم تجارب وكالة «ناسا» التقنية والعلمية.