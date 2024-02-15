«أونروا» تدعو دول العالم للضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة
كتب:
هانى حسن
11:21 ص | الخميس 15 فبراير 2024
كاظم أبو خلف متحدث «أونروا»
دعا المتحدث باسم «أونروا» في الضفة الغربية، كاظم أبو خلف، دول العالم للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على وقف أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بعد اكتظاظ المدينة بأعداد كبيرة من النازحين.
وقال «أبو خلف» في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين في مدارس غزة، ويحاول شلّ العمل الإنساني في قطاع غزة عبر استهداف الوكالة.