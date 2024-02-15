مراسم استقبال رسمية للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في قصر الاتحادية كتب: منى صلاح 11:26 ص | الخميس 15 فبراير 2024 الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي بدأت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، لدى وصوله قصر الاتحادية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «المؤتمر»: زيارة أردوغان إلى مصر ترسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية «القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف حي البرازيل جنوب قطاع غزة مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة شرقي البرازيل زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب البرازيل العلاقات المصرية البرازيلية مصر البرازيل زيارة رئيس البرازيل لولا دا سيلفا قصر الاتحادية بقلم منى صلاح