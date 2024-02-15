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مراسم استقبال رسمية للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في قصر الاتحادية

كتب:

منى صلاح
11:26 ص | الخميس 15 فبراير 2024
الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي

الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي

بدأت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، لدى وصوله قصر الاتحادية. 

 

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