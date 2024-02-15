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«المؤتمر»: زيارة أردوغان إلى مصر ترسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية

كتب:

محمد أباظة
11:15 ص | الخميس 15 فبراير 2024
القبطان محمود جبر

القبطان محمود جبر

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، اعتراف واضح من تركيا بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها ستسهم في إعادة رسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية في ظل اضطراب إقليمي غير مسبوق.

تعزيز التعاون في مختلف المجالات

وأكد في بيان صحفي، أن مصر وتركيا يجمعهما علاقات ثنائية وتاريخ وروابط مشتركة، والزيارة تستهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

مباحثات القمة المصرية التركية

وأشار إلى أن مباحثات القمة المصرية التركية ستعود بالخير إلى شعوب البلدين خاصة والأمة العربية عامة، ومؤشرا على العزم والتصميم على حل قضايا المنطقة وفق مصالح الشعوب والأمن القومي العربي، منوها بأن اتفاق الجانبين على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء، دليل على بداية عهد جديد بين الدولتين. 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.