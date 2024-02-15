أطعمة وأنظمة غذائية تسبب ارتجاع المريء.. أكلات ابتعد عنها فورا

ارتجاع المريء من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تحدث بسبب اتباع الأنظمة الغذائية الضارة وتناول الأطعمة غير الصحية.

محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن ارتجاع المريء يسبب حموضة وأزمات تنفسية: «لازم الحرص في تناول الأطعمة، والابتعاد عن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الأطعمة المسببة للالتهابات، والمكملات الغذائية، والكربوهيدرات المعقدة».

أطعمة وأنماط غذائية تسبب ارتجاع المريء

وأوضح أن النظام الغذائي الذي يحتوي على الأطعمة الحارة هو أكثر ما يؤثر على المريء، لذا يجب تجنبه: «البعد عن وصفات الدهون الحارقة وما إلى ذلك»، فضلًا عن الكربوهيدرات المعقدة التي تأتي من مصادر الحبوب من البقوليات والنشويات المعقدة كالقرنبيط.

ما الأكل الممنوع لمصابي ارتجاع المريء؟

وأكد أنه لا يجب تناول الأطعمة التي تزيد من الارتجاع المعدي المريئي، وتتمثل في التالي:

- الشوكولاتة.

- صلصة الطماطم.

- الأطعمة الدهنية.

- المقليات.

- الخل.

- القهوة.

- المشروبات الحمضية.

- المشروبات الغازية.

- عصير البرتقال.

- النعناع.

- البصل.

- الكافيين.

- اللحوم المصنعة.

- الأطعمة التي تحتوي بهارات.

- الأطعمة الحارة.

كيف أتخلص من ارتجاع المريء؟

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن التخلص من ارتجاع المريء، يتمثل في التالي:

- تناول أدوية مضادات الحموضة.

- اتباع بعض الأنماط الغذائية.

- تناول أقراص الدواء التي تصرف بوصفة طبية من مهدئات المعدة.

- تجنب الاستلقاء الشديد أو الانحناء والحركات المفاجئة.