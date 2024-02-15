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السيسي: توافقت مع رئيس البرازيل على أهمية وقف إطلاق النار في غزة

كتب:

شريف سليمان
01:14 م | الخميس 15 فبراير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه توافق مع رئيس البرازيل، دا سيلفا، على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمسجونين وإدخال المساعدات للقطاع بأكبر حجم ممكن، حفاظا على أرواح المدنيين، ثم إطلاق مرحلة بعد الحرب لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وأضاف الرئيس في مؤتمر صحفي مع نظيره البرايزيلي لولا دا سيلفا: «يجب أن أسجل أن البرازيل من الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وأرحب بالرئيس وأشكره على وجوده في مصر وإرادته السياسية في تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة».

وتابع: «أسجل تقديري واحترامي الكبير لشخصكم، وسعيد بالزيارة وسأكون سعيدا بشكل أكبر أثناء زيارتي للبرازيل».

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